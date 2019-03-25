В поселке Шарташ огромная лужа затопила единственную дорогу к городу (ВИДЕО)

Жители микрорайона Шарташ предложили городским чиновникам выехать с объездом на улицу Краснодарская, утопающей в грязи после уборки снега. На этом участке автомобили проваливаются в огромную лужу, а пешеходы вынуждены прыгать по слякоти и рисковать здоровьем. Причем по этой дороге ежедневно ходят дети – ученики школы №24.

Гигантская лужа отрезала поселок

Как рассказал РИА «Новый День» горожанин Виктор, жители жалуются в администрацию Кировского района на эту дорогу уже много лет, но ничего не меняется. Проезд по Краснодарской – единственный путь из поселка Шарташ к остановкам общественного транспорта и железнодорожной станции Аппаратная. Несмотря на это, никаких пешеходных тротуаров здесь нет, а проезжая часть давно «убита» большегрузами. Люди вынуждены ходить по обочинам. Местные жители говорят, что обойти опасное место можно, если сделать большой крюк через Блюхеровский мост – но это в два раза длиннее и не сильно безопаснее.

По словам Виктора, этой зимой ситуация стала еще хуже – на эту улицу массово свозили снег. Весной завалы начали таять, а вода устремилась к ближайшим жилым домам. «Я сам неоднократно писал обращения в районную администрацию. В ответ приходят одним отписки. Люди уже разочаровались, знают, что власти не помогут. Если чиновники проводят объезды с проверкой, пусть заедут к нам, прокатятся по нашим буеракам. Эту дорогу уже лет десять никто не ремонтирует», – рассказал собеседник агентства.

Отметим, что вице-мэр по транспорту Алексей Бубнов накануне бодро отрапортовал главе города Александру Высокинскому о наведении порядка на центральных улицах и дорожных магистралях, где ходит общественный транспорт. Хуже обстоят дела с уборкой дорог третьей и четвертой категории (там, где не ходят автобусы) – проверяющие обнаружили на них снежный накат. Высокинский распорядился расчистить эти дороги до конца марта. Однако на окраинах Екатеринбурга дорожные проблемы не решаются совсем. В этом лично убедились депутаты городской думы, когда совершали объезд отдаленных территорий города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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