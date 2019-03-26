Заксо проверит доходы депутата Гаффнера по требованию арбитражного суда

Депутату Свердловского заксо Илье Гаффнеру придется дать коллегам дополнительные пояснения о своих доходах и имуществе за 2014-2015 годы во исполнение частного определения арбитражного суда области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на заседании председатель заксо Людмила Бабушкина. По ее словам, комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов собирается регулярно, свои функции выполняет, но каждый депутат сам несет ответственность за достоверность представленной информации. «Думаю, заксобрание найдет что ответить арбитражному суду. Комиссия запросила у депутата информацию, ему предложено более подробно ответить на вопросы, поставленные арбитражным судом», – сообщила Бабушкина.

Как уже писал «Новый День», рассматривая дело о банкротстве депутата Ильи Гаффнера, Арбитражный суд Свердловской области обнаружил недочеты в работе комиссии заксобрания по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. Суд выяснил, что информация о доходах и имуществе, которую Илья Гаффнер как депутат представлял в 2014 и 2015 годах в профильную комиссию, является неполной. В частности, она не отражает всех движений денежных средств на его банковских счетах, а также не указывает, что он имел долю в ООО «КЭТ». При этом сама комиссия, которую возглавляет депутат от ЕР Владимир Никитин, этих нарушений в его декларации не нашла, что послужило причиной для вынесения частного определения суда.

Напомним, Илья Гаффнер прославился на всю страну несколько лет назад, когда посоветовал россиянам, у которых мало денег, «меньше питаться».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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