При рассмотрении дела о банкротстве Гаффнера арбитраж нашел нарушения в заксо

Рассматривая дело о банкротстве депутата заксобрания Ильи Гаффнера, арбитражный суд Свердловской области обнаружил недочеты в работе комиссии заксобрания по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд выяснил, что информация о доходах и имуществе, которую Илья Гаффнер как депутат представлял в 2014 и 2015 годах в профильную комиссию заксобрания, является неполной. В частности, она не отражает всех движений денежных средств на его банковских счетах, а также не указывает, что он имел долю в ООО «КЭТ». При этом сама комиссия, которую возглавляет депутат от ЕР Владимир Никитин, этих нарушений в его декларации не нашла, что послужило причиной для вынесения частного определения суда.

«Не ясно, каким образом комиссией проверялась полнота сведений, представленных Гаффнером Ильей Владимировичем, в части движения денежных средств, отраженных выше, информации о доходах от вкладов в банке, информации от участия в коммерческой организации», – говорится в частном определении суда. Далее суд обязывает заксобрание Свердловской области рассмотреть вопрос о нарушениях в деятельности профильной комиссии и сообщить суду о принятых мерах.

Напомним, в прошлом году предоставление неполных или неточных сведений о доходах чуть не стоило мандата сразу 10 депутатам. В неполном предоставлении сведений о доходах и имуществе были уличены единороссы Альберт Абзалов, Анатолий Марчевский, Олег Корчагин, Валерий Савельев, Владимир Ильиных, Алексей Коробейников; либерал-демократ Павел Мякишев; эсеры Андрей Жуковский и Армен Карапетян; коммунист Александр Ивачев. Но депутатское кресло потерял один Карапетян, нарушения остальных были сочтены несущественными.

Екатеринбург, служба информации

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