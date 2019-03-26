Екатеринбургских стариков обирают, прикрываясь именами Медведева, Путина и депутатов – о размахе мошенничества рассказали в гордуме

Екатеринбургские депутаты требуют принять в городе программу для борьбы с мошенниками, которые обманывают пожилых людей. Официально за прошлый год в уральской столице было зарегистрировано 775 преступлений в отношении пенсионеров по ст. 159 УК РФ, но на самом деле таких случаев гораздо больше. Зачастую пострадавшие не знают, куда обратиться за помощью, и не особо доверяют полиции. Необходима масштабная информационная кампания, считают народные избранники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался сегодня на совместном заседании комиссий по социальной защите и по безопасности. Начальник отдела участковых УМВД по Екатеринбургу Александр Вавилов сообщил, что рост преступлений в отношении пожилых людей за год составил 11%. При этом обвинительных приговоров по уголовным делам было вынесено меньше – за мошенничество осуждено 247 человек. Из статистики МВД следует, что чаще всего правонарушения совершаются в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

При этом Александр Вавилов отметил, что около 30% обманутых пенсионеров не сразу обращаются в правоохранительные органы, и это затрудняет поиск злоумышленников. На просьбу депутатов описать характерный портрет мошенников, которые наживаются на стариках, полицейский дал такой ответ: «Среди обвиняемых есть цыгане, есть таджики, есть приезжие из других городов. Каждый случай мошенничества обособлен».

Более подробно о том, как обманывают пенсионеров, рассказала директор Екатеринбургского центра защиты потребителей Янина Голубеева. Часто пожилые люди становятся жертвами т.н. лжегазовиков и лжекоммунальщиков. Первые предлагают установить счетчики газа, ссылаясь на несуществующий федеральный закон. Вторые навязывают услуги по замене ванн, прочистке канализации и прочее, а потом выставляют огромную цену. Летом по аналогичной схеме действуют некоторые оконщики. Мошенники этого типа развешивают объявления в подъездах, прикрываясь названиями «ЖЭК» или «Газконтроль» и вводят в заблуждение жильцов дома. Пенсионерам даже не приходит в голову, что информацию о подобных «проверках» можно уточнить в управляющей компании или ТСЖ.

Вторая распространенная группа обманщиков – это всевозможные «помощники» депутатов, представители якобы районных администраций или известных общественных организаций. Они входят в доверие к пенсионерам, называя знакомые фамилии. «Эти люди бессовестно продают все: начиная от массажеров и БАДов, предлагая 90-летним старикам препараты для повышения потенции, и заканчивая постельным бельем по цене 40-50 тысяч рублей. Продают втридорога все, что можно купить в интернете за три копейки», – отметила Янина Голубеева.

Примеры подобного мошенничества привели и сами депутаты. Сергей Воронин отметил, что знает случаи, когда у пенсионеров вымогали деньги от имени Медведева и Путина. Руководитель общественной организации «Дети войны» Римма Скоморохова зачитала обращения, которые поступили к ней лично.

«К пенсионерке пришла женщина, представилась нашим активистом. Расспрашивала про здоровье, затем предложила купить прибор «Алмаг» от головной боли. Назвала цену – 12 тысяч рублей, но предложила купить со скидкой 50%. У хозяйки на руках было только 4 тысячи, она отдала их гостье. И больше ее не видела. А купленный прибор оказался дешевым аппаратом для коррекции фигуры. В другом случае пожилую женщину уговорили купить для мужа «хороший слуховой аппарат» за 20 тысяч рублей. Аналогичный товар в интернет-магазине продается за тысячу рублей. И еще одна история: пенсионерка возвращалась домой, у подъезда встретила мужчину и женщину. Мошенники вместе с ней поднялись в квартиру и заявили, что, поскольку участились случаи подделки денег, им нужно переписать номера купюр. В итоге украли у женщины 16 тысяч рублей», – рассказала депутат.

Пожилые люди становятся жертвами обмана и со стороны организаций. Янина Голубеева отметила, что раньше специалисты центра много работали с жалобами на медицинские клиники – там предлагали клиентам пройти бесплатные консультации, а в итоге навязывали кредитные договоры. Затем такую практику взяли на вооружение и стоматологические клиники. Сейчас ситуация более-менее стала исправляться. Но зато появились жалобы на условные махинации с банковскими вкладами – вместо сбережений одинокие пенсионеры по незнанию заключают договор страхования дожития, и в итоге потом не могут вернуть свои деньги. Доверием стариков также могут воспользоваться недобросовестные юристы. Они предлагают свои услуги, чтобы разрешить спор на тысячу рублей, а затем требуют за свою работу 20-30 тысяч. И таких жалоб в последнее время в городском центре защиты потребителей становится больше.

«Почему мошенники выбирают в жертвы чаще пожилых людей? Причин несколько. Во-первых, у стариков часто есть накопления, и они хранят деньги дома. Из нашей практики самая большая сумма «похоронных», которые украли у клиента, – 1,5 миллиона рублей. Во-вторых, старые люди очень доверчивы и у них есть иллюзия информированности. Им кажется, что в силу опыта они все знают, но при этом легко поддаются на уговоры мошенников. В-третьих, пенсионеры легко соглашаются на покупку, когда им предлагают большую скидку. Чем и пользуются недобросовестные торговцы», – рассказала Янина Голубеева. По ее данным, за прошлый год в центр защиты потребителей поступило свыше 5 тысяч жалоб, и около 40% из них – от пожилых людей. Несколько сотен обращений содержали признаки мошенничества – и это число идет вразрез со статистикой полиции.

«К нам приходят обманутые пенсионеры и рассказывают, что обращались в полицию, но их вежливо выпроводили. Есть и проблема доверия к правоохранительным органам. Пожилые люди могут пустить к себе домой мошенников, но не открывают дверь участковым», – добавила директор центра.

Римма Скоморохова предложила распространять через управляющие компании и районные администрации специальные памятки для пожилых с инструкцией, как не попасться на удочку преступников. В городском совете ветеранов считают, что в Екатеринбурге должен быть единый диспетчерский телефон, по которому пенсионеры могут уточнить любую информацию о проверках коммунальщиков, требованиях закона и прочее. Депутат Константин Киселев заявил, что полиция должна прицельно бороться с мошенничеством по отношению к старикам, так как проблема приобретает угрожающий размах в Екатеринбурге. Он остался недоволен тем, как УМВД выстраивает работу участковых – к марту 2019 году в полуторамиллионном Екатеринбурге полицейские обошли квартиры всего 227 тысяч горожан. Киселев предложил направлять участковых работать точечно по адресам, где проживают одинокие пенсионеры. Также депутаты заявили, что в Екатеринбурге должна быть организована социальная реклама для пожилых горожан. Вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов заверил, что предупреждения о мошенниках буду распространяться по «всем доступным каналам»: через поликлиники, приемные администраций и официальные СМИ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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