Облсуд в годовщину приговора Киневу рассказал, как не повторить судьбу убитой пенсионерки Ольги Ледовской / ВИДЕО

Публикации за 12.05.17

Сегодня исполнился ровно год, как Верховный суд РФ оставил в силе приговор бывшему депутату екатеринбургской гордумы Олегу Киневу и двум его подельникам, осужденным за убийство пенсионерки ради ее квартиры. Специально к этой дате Свердловский облсуд, рассматривавший это резонансное уголовное дело, опубликовал интервью с судьей Еленой Мехонцевой, которая рассказала о том, как не повторить судьбу убитой старушки.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Rd4K3ZT1xgc&rel=0">Video</a> ВИДЕО

Как передает корреспондент NDNews.ru, разговор со служителем Фемиды записала пресс-служба судебной инстанции. В 12-минутном ролике идет разговор о том, как заключить договор ренты и не стать жертвой мошенников, как это вышло у пенсионерки Ольги Ледовской. «Женщина была убита из-за трехкомнатной квартиры, которую пыталась сдать в ренту депутату городской думы Олегу Киневу. Судья Елена Мехонцева поясняет, на что обратить внимание при заключении такого договора и как его расторгнуть через суд», – уточнили в облсуде.

Напомним, 12 мая 2016 года Верховный суд РФ рассмотрел апелляционную жалобу Кинева и его подельников и оставил приговор Свердловского областного суда в силе. Кинева приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Алексея Худоногова – к 15 годам «строгача», Андрея Гусева – к 10 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск внучки убитой пенсионерки – она требовала взыскать с подсудимых миллион рублей. Суд постановил взыскать с Кинева 300 тысяч рублей, с Худоногова – 250 тысяч рублей, с Гусева – 50 тысяч рублей.

Кинев был признан виновным в организации убийства 80-летней пенсионерки Ольги Ледовской ради ее квартиры. Для совершения преступления он нанял Гусева, а тот привлек своего друга Худоногова, которые и расправились со старушкой. Расчлененный труп пенсионерки они вывезли в лес. Между тем, квартира женщины была переписана на еще одного сообщника Кинева – Чувакова, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство. Его осудили на 4 года и 10 месяцев.

Стоит отметить, что изначально замыслом преступников было лишь отнять трехкомнатную квартиру у Ледовской. Кинев и Чуваков обманули старушку, и вместо договора пожизненной ренты оформили договор дарения на Чувакова. Когда пенсионерка начала задавать вопросы – в том числе, ходила на прием к мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, ее решили убить. Глава города дважды допрашивался на суде в качестве свидетеля, прокуратура сочла, что Ройзман мог предотвратить убийство старушки, но отчасти потворствовал деятельности Кинева.

Также необходимо добавить, что Свердловский областной суд озвучил частное определение в адрес Росреестра, фиксирующего сделки с недвижимостью. Служители Фемиды отметили, что деятельность сотрудников ведомства способствовала совершению преступления – в части мошенничества с квартирой. По итогам судебного следствия квартира Ледовской была передана в собственность муниципалитета.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

Бюджет Свердловской области заплатит более миллиона рублей за туристические указатели на трассах. / Отработанные батарейки можно будет обменять на билет Ночи музеев. / Администрация Екатеринбурга банкротит крупнейший актив Тимура Горяева. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»