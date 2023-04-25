Суд пересмотрит ходатайство об освобождении Олега Кинева

В Нижнем Тагиле повторно рассмотрят ходатайство адвоката экс-депутата Олега Кинева о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, постановление Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила об отказе в такой замене было отменено в связи с ненадлежащим извещением адвоката осужденного. Ходатайство будет рассмотрено вновь тем же судом, но иным составом.

Напомним, в 2016 году Олег Кинев был признан виновным в организации убийства 80-летней пенсионерки Ольги Ледовской ради ее квартиры и приговорен к 16 годам лишения свободы. Для совершения преступления он привлек еще двоих сообщников, которые и расправились со старушкой. Расчлененный труп пенсионерки они вывезли в лес. Квартира женщины была переписана на еще одного сообщника Кинева – Чувакова, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство. Его осудили на 4 года и 10 месяцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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