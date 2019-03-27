В Екатеринбурге опять отложили транспортную реформу

Власти Екатеринбурга перенесли транспортную реформу на неопределенный срок. Чиновников не устроило исследование, которое проводил фонд «Город.PRO» в 2016 году. Поэтому с 1 июля не будет глобальных изменений маршрутной сети, как планировалось ранее.

Замглавы Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов сегодня сообщил журналистам, что он не уверен в выводах предыдущего исследования, поэтому сроки реформы сдвигаются. «Я не знаю, на основании каких данных они сделали эту схему», – заявил вице-мэр. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что вопрос по транспортной реформе еще прорабатывается.

Отметим, что городская администрация заказала новое исследование по перемещению жителей города за 12 миллионов рублей. По техзаданию подрядчик должен проанализировать генплан города, данные о жилой застройке и миграции, жалобы горожан, а также – результаты исследовательской работы фонда «Город.PRO», которой оказались недовольны в мэрии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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