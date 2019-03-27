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Среда, 27 марта 2019, 14:56 мск

Новости Екатеринбург

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Глава одного из «атомных» городов Урала объявил об отставке

Глава Новоуральска Александр Баранов сегодня прямо на заседании городской думы заявил, что уходит в досрочную отставку по собственному желанию.

Эту информацию «Новому Дню» подтвердил депутат местной думы Дмитрий Шадрин. Однако, сообщил он, письменного заявления о сложении полномочий от Баранова пока не поступило, а значит, конкурс по отбору кандидатов на пост главы пока объявлен быть не может. Напомним, в Новоуральске, в отличие от других городов области, конкурсная комиссия состоит из трех частей: три человека от муниципалитета, три – от губернатора, еще три – от ГК «Росатом».

По версии местных СМИ, решение Баранова уйти в отставку могло быть вызвано расследованием УФАС. Антимонопольщики обвиняли главу в том, что, когда он еще работал в должности замглавы администрации несколько лет назад, он от имени города заключал контракты на поставку продуктов питания в образовательные учреждения с фирмами, принадлежащими его родным.

Новоуральск, служба информации

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