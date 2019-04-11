В уральском атомном городе начали искать нового мэра

Сегодня на внеочередном заседании городской думы Новоуральска был объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе думы, документы от участников начнут принимать после официальной публикации решения в местной газете. Первый этап ориентировочно состоится 14 июня. В конкурсную комиссию от города войдут депутаты Тимофей Бархатов, Александр Волков и Михаил Денисов. Не позднее завтрашнего дня информация об этом будет направлена в аппарат губернатора и госкорпорацию «Росатом», которые тоже должны будут назначить собственные две трети комиссии.

Напомним, 27 марта теперь уже экс-глава Новоуральска Александр Баранов прямо на заседании городской думы заявил, что уходит в досрочную отставку по собственному желанию. Причины такого решения он объяснять депутатам не стал. По версии местных СМИ, решение Баранова уйти в отставку могло быть вызвано расследованием УФАС. Антимонопольщики обвиняли главу в том, что, когда он еще работал в должности замглавы администрации несколько лет назад, от имени города заключал контракты на поставку продуктов питания в образовательные учреждения с фирмами, принадлежащими его родным. До подведения итогов конкурса обязанности главы Новоуральска по решению гордумы будет исполнять замглавы по стратегическому развитию и инвестициям Владимир Цветов. Источники РИА «Новый День» в Новоуральске не исключают, что именно он и станет основным претендентом на мэрское кресло.

Новоуральск, служба информации

Новоуральск. Другие новости 11.04.19

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