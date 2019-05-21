Куйвашев назначил своих представителей для избрания главы города атомщиков

Губернатор Евгений Куйвашев назначил трех членов конкурсной комиссии по избранию главы города Новоуральска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», его представителями стали первый замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, управляющий Горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов и замдиректора департамента губернатора по МСУ Наталья Соколова. Ранее своих представителей в конкурсную комиссию назначила местная дума. Еще три члена комиссии будут представлять корпорацию Росатом. Первый этап конкурса назначен на 14 июня.

Напомним, 27 марта теперь уже экс-глава Новоуральска Александр Баранов прямо на заседании городской думы заявил, что уходит в досрочную отставку по собственному желанию. Причины такого решения он объяснять депутатам не стал. По версии местных СМИ, решение Баранова уйти в отставку могло быть вызвано расследованием УФАС. Антимонопольщики обвиняли главу в том, что, когда он еще работал в должности замглавы администрации несколько лет назад, от имени города заключал контракты на поставку продуктов питания в образовательные учреждения с фирмами, принадлежащими его родным. До подведения итогов конкурса обязанности главы Новоуральска по решению гордумы будет исполнять замглавы по стратегическому развитию и инвестициям Владимир Цветов. Источники РИА «Новый День» в Новоуральске не исключают, что именно он и станет основным претендентом на мэрское кресло.

Новоуральск, Екатеринбург, служба информации

Новоуральск, Екатеринбург. Другие новости 21.05.19

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