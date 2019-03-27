Жители Балтыма пожаловались на незаконную рубку леса. Под угрозой вымирания редкие виды животных (ВИДЕО)

Жители садового товарищества «Звездочка» на озере Балтым рассказали о рубках, которые начались несколько дней назад в прибрежной зоне. Они считают, что деревья спиливают незаконно.

Вырубка около Балтыма

В редакцию «Нового Дня» обратились представители СНТ, которые сообщили о том, что уже четыре в лесной зоне рядом с посёлком дня работает спецтехника. Действительно, приехавшая на место съемочная группа убедилась, что вырубка ведётся. Работники рассказали, что разрешение у них есть, кроме некоего «спорного участка», который они не трогают, а также сообщили, что ведут работы в интересах некой московской фирмы, название ее уточнить лесорубы не смогли. «Был вчера лесничий, он все разрешил», – сказал один из работников, продемонстрировав карту делянки, заверенную сотрудником лесничества.

Жители «Звездочки» уверены, что рубки незаконны и губительны для данной территории. По их словам, без деревьев изменится микроклимат участка, ветер с Балтыма будет доходить до из посёлка, а животные, обитающие в этих местах, вымрут. «Тут водятся краснокнижные животные: бородатая неясыть, ежи, седой дятел», – сказала одна из жительниц «Звездочки».

Председатель СНТ Михаил Попов обратился в местную прокуратуру с жалобой на администрацию Верхней Пышмы, которую жители считают виновницей своих бед. По их данным, мэрия разрешила приватизацию участков вокруг СНТ. В итоге они оказались в собственности ООО «Группа компаний «Земельный ресурс» из Москвы.

Новый владелец потребовал от жителей посёлка в том числе не пользоваться дорогой, которая к нему ведёт. «Собственник сообщил, что считает перемещение по дороге незаконным пользованием чужим имуществом, без согласия собственника и наличия договорных отношений с СНТ «Звёздочка». Собственник требует освободить дорогу от дорожного покрытия и восстановить плодородный слой. Таким образом лишить СНТ «Звёздочка» единственного проезда к территории товарищества», – сказали представители посёлка, которые уверены в незаконности требований владельца земли. Они настаивают также на том, что верхнепышминская дума разрешила собственнику использовать территорию вокруг СНТ как «зону ведения коллективного садоводства и огородничества», что косвенно позволило московской компании вести рубки. По этому факту жители «Звездочки» обратились в прокуратуру, однако их письмо переадресовали в администрацию городского округа и в минприроды Свердловской области. Ответа пока не поступило.

Жители получили ответ из администрации Верхней Пышмы. Там сообщили, что не давали разрешения ни на строительство, ни на вырубку «древесно-кустарниковой растительности» на территории участка, о котором идёт речь.

«Новый День» также обратился с запросами в ведомства.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман, Екатерина Норсеева

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