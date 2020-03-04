На Урале задержана крупная партия леса, который пытались незаконно вывезти за границу

Сотрудники Уральской оперативной таможни выявили нелегальную поставку лесоматериалов из Свердловской области в Азербайджан. В декларации на товары экспортеры указали недостоверные сведения о товаре. «Стоимость партии превысила два млн рублей. Пиломатериалы экспортировались в адрес контрагента, зарегистрированного в Республике Азербайджан», – сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов. Контрабандная партия леса изъята, ее судьбу решит суд.

Екатеринбург, Елена Сычева

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