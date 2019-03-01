Минприроды и минпром договорились вырубить 220 тысяч гектаров леса на Урале и продать его китайцам (ДОКУМЕНТ)

В Свердловской области назревает крупный скандал. Министерство природных ресурсов региона согласилось выделить несколько крупных участков под вырубку лесов в ответ на просьбу областного минпрома. Речь идет в общей сложности о 220 тысячах гектаров в Алапаевском, Березовском и Кушвинском лесничествах. Это следует из письма минприроды на имя главы минпрома Сергея Пересторонина. Территория, сопоставимая с площадью острова Маврикий или двумя Гонконгами, будет пущена под топоры ради инвестпроекта компании «Лестех», интересы которой вот уже несколько лет отстаивает Пересторонин.

«При поддержке минпромнауки региона проект ООО «Лестех» вошел в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов Минпромторга РФ. В апреле 2018 года предприятие выходит на проектную мощность. За шесть лет реализации инвестпроекта выручка выросла в 3,5 раза и достигла 800 миллионов рублей в год», ‒ писал в прошлом году департамент информполитики Свердловской области.

В 2018-м же в интервью «Алапаевской газете» директор «Лестеха» Александр Шестаков говорил, что на сборах Союза лесопромышленников региона «всегда присутствуют представители департамента лесного хозяйства, министерства промышленности в лице Сергея Валентиновича Пересторонина, его заместителей». Тогда же он объяснял, куда отвозят тонны уральского леса. «Есть хорошие рынки сбыта. Это и Сирия, и Ливия, и Китай, и Египет, а также страны ближнего зарубежья – Узбекистан, Таджикистан, которые очень активно работают как по пиломатериалу, в том числе по погонажным изделиям, так и по плите», ‒ говорил он газете.

Важный момент ‒ немалая часть лесов, которые собираются срубить, чтобы продать на Восток, находится в категории защитных. По большому счету, это легкие региона, в атмосферу которого ежедневно поступают тонны выбросов промпредприятий и автомобилей. Вырубка защитного леса усугубляет и без того непростую экологическую ситуацию в Свердловской области ‒ регион регулярно оказывается на дне российских рейтингов чистоты воздуха, почвы и воды.

Директор Березовского лесничества Александр Петров в беседе с «Новым Днем» подтвердил, что леса, которые планируют вырубить на подведомственной ему территории, относятся к защитным. В федеральном законе «Об охране окружающей среды» и других нормативных документах РФ, касающихся лесопарковых зеленых поясов, содержатся нормы, по которым сплошные рубки запрещены ‒ «за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17 Лесного кодекса РФ». В ней сказано, что «в защитных лесах сплошные рубки осуществляются в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса». А эта статья, в свою очередь, говорит о том, что рубка лесов «допустима в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством РФ». Фактически это лазейка, белое пятно в законе. Единственное ограничение – общая площадь защитных лесов не должна быть сокращена. Но при этом лес вырубают в защитной зоне, а высаживают в десятках километров от этого места.

«Новый День» обратился за пояснениями в минпром и минприроды Свердловской области с просьбой ответить на вопросы, какая часть лесов, пущенных под вырубку, относится к категории защитных, на каком основании ведомства собираются менять категорию на эксплуатационную, сколько денег от сдачи участков под вырубку заработает казна региона и, наконец, что планируют делать ведомства, чтобы компенсировать вред окружающей среде от вырубки такого огромного количества деревьев. Оперативно получить ответы на эти вопросы не удалось, информация будет опубликована позднее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.03.19

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