Леса вокруг Березовского пообещали исключить из масштабной программы рубок ради продажи китайцам

Свердловские власти под давлением общественности и СМИ решили пересмотреть инвестпрограмму компании «Лестех», которая предполагает вырубку 220 тысяч гектаров леса в Алапаевском, Березовском и Кушвинском лесничествах. «В ответ на обеспокоенность жителей города Березовский свердловские власти и ООО «Лестех» достигли договоренности об исключении участков Березовского лесничества из объемов древесины, включенной в перечень для переработки.

Письмо с заявлением о корректировке планов руководство компании направило в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области», ‒ сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики региона. Там также уточнили, что правительство направило запрос в Агентство лесного хозяйства РФ, где проект проходил согласование, с просьбой вернуть его на доработку в Свердловскую область. При этом на вопрос «Нового Дня», где планируется проводить вырубки взамен, в ДИПе уточнили, что пока речи о перераспределении не идет.

Напомним, что инвестпроект «Лестеха» предполагает вырубку леса ради продажи древесины за рубеж. Об этом в интервью «Алапаевской газете» говорил директор предприятия Александр Шестаков, рассказывая о поддержке главы областного минпрома Сергея Пересторонина. «Есть хорошие рынки сбыта. Это и Сирия, и Ливия, и Китай, и Египет, а также страны ближнего зарубежья – Узбекистан, Таджикистан, которые очень активно работают как по пиломатериалу, в том числе по погонажным изделиям, так и по плите», ‒ говорил Шестаков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.03.19

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