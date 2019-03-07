Минприроды объяснило рубку защитных лесов на продажу китайцам: леса на Урале много

В Минприроды Свердловской области объяснили, почему готовы выделить под рубку 220 тысяч га леса ради реализации инвестпроекта компании «Лестех». Оказывается, в Свердловской области очень много леса, его вырубают недостаточно активно. А вырубка защитного леса законом не запрещена. При этом в министерстве не называют суммы, которые поступят в бюджет от сдачи в аренду лесов под заготовку древесины.

«Новый День» получил ответ на запрос от Минприроды по ситуации с планами на масштабную вырубку леса. Агентство ранее рассказывало, что в Алапаевском, Березовском и Кушвинском лесничествах готовятся пустить под топоры 220 тысяч га леса под инвестпроект компании «Лестех». Проект лоббирует министр промышленности региона Сергей Пересторонин. «Есть хорошие рынки сбыта. Это и Сирия, и Ливия, и Китай, и Египет, а также страны ближнего зарубежья – Узбекистан, Таджикистан», – комментировал чиновник. Немалая часть лесов, которые собираются срубить, чтобы продать на Восток, находится в категории защитных. По большому счету, это легкие региона, в атмосферу которого ежедневно поступают тонны выбросов промпредприятий и автомобилей.

В Министерстве природы Свердловской области рассказали, что проект «Лестеха», о котором идет речь, еще не принят, находится в стадии рассмотрения. Но леса в регионе более чем достаточно. «Утвержденная годовая потребность в древесном сырье по всем инвестпроектам – 2,6 миллионов кубометров, из них годовая потребность ООО «Лестех» по действующему инвестпроекту составляет чуть более 300 тысяч кубометров. Надо принять во внимание, что расчетная лесосека Свердловской области составляет 24,8 миллиона кубометров древесины и ежегодно осваивается только на 30-33%. Расчетная лесосека – это предельный годовой объем спелого леса, который может быть использован в народном хозяйстве. Вместе с инвестиционными проектами объем ежегодного освоения расчетной лесосеки составит около 40%", – отметили в минприроды.

По мнению ведомства, инвестпроект по вырубке леса очень важен, потому что дает рабочие места (однако сколько будет создано рабочих мест, не указывается). При этом использование лесных ресурсов возможно, потому что это возобновляемый ресурс. «Именно поэтому использование лесов в Свердловской области в рамках инвестиционной деятельности является приоритетным», – сообщается в ответе.

В минприроды также указали, что обычно под инвестпроекты выделяется эксплуатационный лес, но и защитный тоже можно: «Правовой режим лесов, установленный статьями 102-107 ЛК РФ, содержит лишь ограничения на проведение сплошных рубок в той или иной категории защитности лесов и не ограничивает их предоставление в аренду в целях заготовки древесины. В них предусмотрены только выборочные рубки, после которых обязательно проводится лесовосстановление за счет средств арендатора».

Добавим, в миприроды не ответили на вопрос, какую выгоду от рубки леса получит бюджет Свердловской области, хотя если проект находится в стадии рассмотрения, то, по всей вероятности, есть и данные по прогнозируемому доходу.

Екатеринбург, служба информации

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