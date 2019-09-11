220 тысяч гектаров свердловских лесов вырубят для продажи китайцам – власти забыли свое обещание

Десятки тысяч гектаров свердловских лесов, в том числе – защитной категории, будут вырублены, а после проданы за рубеж, несмотря на обещание властей региона пересмотреть инвестпроект, в рамках которого предполагается лишить уральцев 220 тысяч га зеленых насаждений.

Как говорится на официальном сайте министерства промышленности Свердловской области, инвестпроект компании «Лестех» утвержден приказом Минпромторга РФ от 28 июня 2019 года. В свою очередь, заявку фирмы утверждал областной минпром. В приказе за подписью замминистра Наталии Мартыновой перечислены все леса, которые будут вырублены «Лестехом», – это участки в Кушвинском, Шалинском, Алапаевском, Верхотурском, Режевском, Байкаловском и Березовском лесничествах. Именно шумиха, спровоцированная общественниками из последней территории, вынудила власти сделать весной заявление о пересмотре инвестпроекта.

«В ответ на обеспокоенность жителей города Березовский свердловские власти и ООО «Лестех» достигли договоренности об исключении участков Березовского лесничества из объемов древесины, включенной в перечень для переработки. Письмо с заявлением о корректировке планов руководство компании направило в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области», ‒ сообщали 21 марта этого года «Новому Дню» в департаменте информполитики региона. Там также уточняли, что правительство направило запрос в Агентство лесного хозяйства РФ, где проект проходил согласование, с просьбой вернуть его на доработку в Свердловскую область.

Но изменений не последовало: нынешний документ, как и тот, что спровоцировал массовое недовольство в марте, предполагает вырубку 40 тысяч га деревьев в Березовском городском округе, в том числе – лесов защитной категории. «Новый День» отправил запросы в министерство промышленности и министерство природных ресурсов Свердловской области с просьбой уточнить, по какой причине леса БГО все же пустят под топоры и пилы. Ответы ведомств будут опубликованы.

Напомним, что ранее руководитель ООО «Лестех» Александр Шестаков заявлял в интервью местным изданиям, что планирует поставки леса в Китай, Сирию, Ливию, Египет, Узбекистан и Таджикистан. Как отмечает «Новый День», с этими государствами фирма уже ведет торговлю лесом. Об этом свидетельствуют данные Seldon.Basis. Выручка предприятия с уставным капиталом в 10 тысяч рублей по итогам последнего отчетного периода составила 911 млн рублей, а чистая прибыль подросла на 172%. Шестаков также является учредителем еще двух фирм – ООО «Техлес» и ООО «Эколес», которые также занимаются лесохозяйственной деятельностью и заготовкой древесины.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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