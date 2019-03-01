Масштабы трагедии: сколько лесов хотят вырубить ради инвестпрограммы одной фирмы (ФОТО)

В Свердловской области обсуждают документ, который попал в СМИ. Из него следует, что министерство природных ресурсов и экологии региона согласилось сдать в аренду под вырубку леса 220 тысяч гектаров территории в Алапаевском, Березовском и Кушвинском лесничествах ‒ деревья спилят ради инвестпрограммы ООО «Лестех», которое поддерживает глава минпрома Свердловской области Сергей Пересторонин.

Активисты, узнавшие о ситуации, решили сделать более наглядными масштабы трагедии, показать, что произойдет, если леса на такой большой территории будут вырублены. Краевед и архитектор Ольга Шевченко нанесла на карту участок, который хотят пустить под топор, и сравнила его с площадью Екатеринбурга: «Зеленое пятно ‒ 220 тысяч га ‒ вырубка, красное ‒ Екатеринбург в границах ЕКАД ‒ 50 тысяч га».

Напомним, редакция «Нового Дня» обратилась с запросами в министерство природных ресурсов и в министерство промышленности Свердловской области с просьбой ответить на вопросы, какая часть лесов, пущенных под вырубку, относится к категории защитных, на каком основании ведомства собираются менять категорию на эксплуатационную, сколько денег от сдачи участков под вырубку заработает казна региона и, наконец, что планируют делать ведомства, чтобы компенсировать вред окружающей среде от вырубки такого огромного количества деревьев. Оперативно получить ответы на эти вопросы не удалось, информация будет опубликована позднее.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.03.19

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