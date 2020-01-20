На Урале начали вырубать лес на продажу китайцам – спилили в два раза больше, чем посадили

В Свердловской области в прошлом году начали вырубать леса, в том числе защитных категорий. В основном, для продажи за рубеж, включая Китай, Сирию и другие страны. Речь идет об инвестпроекте компании «Лестех». Первоначально предполагалось вырубить в регионе 220 тысяч гектаров леса в трех лесничествах – Алапаевском, Кушвинском и Березовском. Однако после волны возмущения среди общественности и жителей последнего района, программу скорректировали и исключили из нее березовские леса. Рубки в двух других лесничествах уже начались.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики Свердловской области, в 2019-м фирма вырубила 184,2 гектара в Алапаевском лесничестве и 1251,5 гектара в Кушвинском. По закону, «Лестех» должен восстанавливать объем деревьев, высаживая новые взамен уничтоженных. Но если в Алапаевском лесничестве высадили 210,9 гектара нового леса, то в Кушвинском – лишь 678,3 гектара.

Добавим, всего в рамках этого инвестпроекта «Лестех» вырубит около 20 тысяч гектаров лесов. Для сравнения – площадь всего Екатеринбурга составляет около 50 тысяч гектаров.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.01.20

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