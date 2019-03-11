В минприроды рассказали, сколько денег получит бюджет после вырубки 220 тысяч га лесов

Бюджет Свердловской области планирует получать более 15,7 млн рублей в год от арендной платы за использование лесов, которые пойдут под вырубку. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет от 220 тысячах га на территории трех лесничеств региона ‒ Алапаевского, Березовского и Кушвинского. В министерстве подчеркнули, что это сумма – без налогов и социальных выплат, которые планируется делать в рамках инвестпроекта ООО «Лестех». В свою очередь, в Министерстве инвестиционного развития Свердловской области заявили, что вместе с налогами и социальными выплатами инвестпроект должен принести в бюджеты всех уровней в 2019 году 42,6 млн рублей.

Напомним, что речь идет о планах свердловского правительства провести масштабные вырубки леса в регионе. Проект продвигает министерство промышленности Свердловской области. При этом и в минприроды утверждают, что ничего страшного в рубке нет, потому что леса в регионе много. «Утвержденная годовая потребность в древесном сырье по всем инвестпроектам – 2,6 млн кубометров, из них годовая потребность ООО «Лестех» по действующему инвестпроекту составляет чуть более 300 тысяч кубометров. Надо принять во внимание, что расчетная лесосека Свердловской области составляет 24,8 млн кубометров древесины и ежегодно осваивается только на 30-33%. Расчетная лесосека – это предельный годовой объем спелого леса, который может быть использован в народном хозяйстве. Вместе с инвестиционными проектами объем ежегодного освоения расчетной лесосеки составит около 40%», – ранее сообщили «Новому Дню» в минприроды.

В ведомстве также пояснили, что нормативные акты позволяют рубить эксплуатационный и даже защитный леса: «Правовой режим лесов, установленный статьями 102-107 Лесного кодекса РФ, содержит лишь ограничения на проведение сплошных рубок в той или иной категории защитности лесов и не ограничивает их предоставление в аренду в целях заготовки древесины. В них предусмотрены только выборочные рубки, после которых обязательно проводится лесовосстановление за счет средств арендатора».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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