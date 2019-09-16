Областные власти дали пояснения: Березовский не тронут, китайцам продадут лес из других территорий региона

Свердловские власти настаивают на том, что выполнили свое обещание и что они не будут продавать леса в Березовском городском округе китайцам. Это следует из ответа Департамента информполитики региона на редакционный запрос «Нового Дня». «Лесные участки Березовского лесничества были полностью исключены из перечня лесных участков инвестиционного проекта ООО «Лестех» по настоянию жителей города Березовского. Факт исключения участков подтвержден Министерством промышленности и науки Свердловской области. Для реализации инвестиционного проекта ООО «Лестех» зарезервированы лесные участки для заготовки древесины в Алапаевском лесничестве площадью 9139 гектаров, в Кушвинском лесничестве – 11 713 гектаров, а также других лесничествах Свердловской области», – сообщили нашему агентству в ДИПе.

Там уточнили, что рубить деревья и продавать за рубеж «Лестех» будет в течение 5-7,5 лет. «Инвестиционная деятельность в области освоения лесов находится под контролем правительства Свердловской области, работает постоянно действующая комиссия, которая отслеживает реализацию инвестпроекта: объем инвестиций, создание рабочих мест, выполнение условий договоров аренды лесных участков и других мероприятий», – уточнили в департаменте.

Напомним, весной этого года стало известно о планах ООО «Лестех» вырубить 220 тысяч гектаров леса в Свердловской области, а после продавать древесину за рубеж – в Китай, Сирию, Ливию, Египет, Узбекистан и Таджикистан. Рубки предполагались в Кушвинском, Шалинском, Алапаевском, Верхотурском, Режевском, Байкаловском и Березовском лесничествах. Однако жители Березовского городского округа настояли на том, чтобы территорию БГО исключили из инвестпроекта, и свердловские власти пошли на уступки, сделав в марте заявление об изменении документации.

Но уже в июне инвестпроект компании «Лестех» был утвержден приказом Минпромторга РФ от 28 июня 2019 года. Причем в документах, опубликованных на официальном сайте министерства промышленности Свердловской области, приказ за подписью главы федерального министерства Дениса Мантурова сопровождает старый проект, в котором говорится о вырубке в общей сложности 220 тысяч га лесов, в том числе – 40 тысяч га в Березовском.

«Новый День» направил запрос информации в Минпромторг России, чтобы уточнить детали проекта, который был утвержден федеральным министерством.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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