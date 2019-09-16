Свердловское правительство высадит 55 га леса. Перед этим оно разрешило вырубить 220 тысяч га

В Свердловской области в рамках всероссийской акции «Живи, лес!» на 55 га высадят деревья в 30 лесничествах. Об этом сообщили в департамента лесного хозяйства региона.

«В рамках направления «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в этом году в Свердловской области будет высажено более 27 тысяч гектаров леса. В рамках акции «Живи, лес!» наши лесничества запланировали высадить 55 гектаров леса. Важно, что такие акции формируют экологически ответственное поведение всех, кто в них принимает участие», – сказал глава департамента, замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Олег Сандаков.

Напомним, в этом году свердловские власти одобрили вырубку 220 тысяч га леса в Кушвинском, Шалинском, Алапаевском, Верхотурском, Режевском, Байкаловском и Березовском лесничествах. Деревья будут вырубать ради инвестпроекта компании «Лестех» из Алапаевска, которая торгует с Китаем, Сирией, Ливией, Египтом, Узбекистаном и Таджикистаном. Позднее в минприроды региона уточнили, что исключили из инвестпроекта 40 тысяч га, которые находятся в Березовском районе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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