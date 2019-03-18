Березовчане обвиняют Куйвашева во вранье и готовят митинги против вырубки защитных лесов

Жители Березовского могут выйти на митинги против вырубки местных лесов, в том числе ‒ защитных. Напомним, свердловское минприроды одобрило инвестпроект компании «Лестех», который продвигает региональный минпром, по вырубке 220 тысяч га леса в Алапаевском, Кушвинском и Березовском лесничествах.

«Наши волонтеры-добровольцы нанесли на карту лесные кварталы Березовского лесничества, предназначенные под вырубку в рамках приоритетного инвестпроекта. 38 951 гектаров леса на продажу китайцам! Если присмотреться, лес собираются выкосить вблизи населенных пунктов Старопышминск, Становая, Сарапулка, Монетный, Ключевск, Лубяной, Безречный, Кедровка, Октябрьский... Вдоль региональных дорог Режевской тракт, Березовский – Белоярское водохранилище. 30% этих лесов имеют статус защитных», ‒ написал в своем фейсбуке главред газеты «Березовский рабочий» Сергей Стуков.

Кварталы, которые будут вырубать

Он также напомнил, что в сентябре 2017 года, незадолго до выборов губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, бывший тогда в статусе врио и кандидата, обещал сохранить зеленый пояс Березовского. «Мы собирали подписи в защиту березовских лесов. Тогда от Евгения Куйвашева пришел ответ, что все ок, ребята, в «Пятилетку развития» включим ваш зеленый пояс. Спустя полтора года ‒ х* (раз) ‒ и нет зеленого пояса. Готовлю еще несколько писем и акций прямого действия», ‒ предупредил Стуков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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