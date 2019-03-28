В конце мая открываются прямые авиарейсы Екатеринбург – Магадан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» обновила программу полетов на летний сезон – 2019. Расписание охватывает период с 31 марта до 27 октября. Большая часть привычных для путешественников летних рейсов сохранится, а также увеличится частота полетов на самых востребованных маршрутах.

Так, например, популярный прямой рейс Екатеринбург – Прага будет летать шесть раз в неделю. А с 4 июня возобновятся полеты из уральской столицы в Батуми. Кроме того, сохранились традиционные рейсы из Екатеринбурга в Харбин и Пекин, Бангкок, Рим, Париж, в Барселону, Римини, Ереван, Баку, Самарканд. Также для уральских туристов открыты прямые перелеты на европейские морские курорты Бургас, Ираклион, Ларнака.

В летнем расписании снова появится рейс Екатеринбург – Калининград. А с конца мая открывается новое направление в Магадан, полеты будут выполняться с промежуточной посадкой.

Напомним, появление прямого рейса, связывающего Средний Урал и Колыму, анонсировал бывший экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, ныне занимающий пост губернатора Магаданской области.

По-прежнему востребованными остаются рейсы на курорты Черного моря и Крыма – Симферополь, Анапа, Геленджик и Сочи.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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