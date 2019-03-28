В Екатеринбургском зоопарке родились кенгурята (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке сразу у двух самок родились кенгурята. Отец у детенышей один, и участия в воспитании малышей он не принимает.

Кенгурята появились у пожилой Бонни и молодой Авроры. Их папа – Клайд, уже немолодой кенгуру. «Несмотря на преклонный возраст, прекрасно выглядит и умеет найти подход к любой самке. Правда, заботы о воспитании потомства оставляет самкам, как и заведено в природе. У самцов кенгуру даже сумки нет», – рассказали в зоопарке.

Там отметили, что кенгурята рождаются внешне больше похожими на червячка, чем на детеныша млекопитающего. Он заползает в сумку матери и прочно прилепляется к материнскому соску. В молочной железе самки кенгуру есть специальные мышцы, которые периодически впрыскивают молоко кенгуренку в рот. В сумке матери новорожденный живет два-три месяца, затем начинает выглядывать из сумки и в возрасте около 4 месяцев выходит наружу.

«Со стороны заметить беременность и роды у кенгуру очень сложно. Поэтому официальной датой рождения кенгурят в нашем зоопарке принято считать день их выхода из сумки», – добавили в зоопарке. Сейчас малыши уже вовсю исследуют пространство вольеры, пытаются играть и начинают пробовать взрослую пищу.

Екатеринбург, служба информации

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