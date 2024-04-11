У кенгуру-многоженца появилось сразу два детеныша (ФОТО)

Сразу два детеныша кенгуру появились на свет в Екатеринбургском зоопарке. У малышей общий папа, но разные мамы.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что пол детенышей пока не определен, они почти все время прячутся в сумках у своих мам – Авроры и Бони. Основная их пища пока – материнское молоко, но детеныши уже начинают пробовать взрослую пищу.

Кенгурята рождаются внешне больше похожими на червячка, чем на детеныша млекопитающего. Новорожденный заползает в сумку матери и прочно прилепляется к соску. В молочной железе самки кенгуру есть специальные мышцы, которые периодически впрыскивают молоко кенгуренку в рот. В сумке матери новорожденный живет два-три месяца, затем начинает выглядывать из сумки и в возрасте около 4 месяцев выходит наружу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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