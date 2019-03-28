19-летний уралец бросал бревна перед идущим поездом – ему грозит два года колонии

Жителю Новой Ляли грозит уголовное наказание за хулиганство на железной дороге. 19-летний парень бросал на рельсы старые деревянные шпалы, чтобы посмотреть, как будут тормозить поезда. Свой «эксперимент» свердловчанин проводил в ноябре 2018 года на участке перегона ст. Ляля – ст. Разъезд 136 километр.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ст. 267.1 УК РФ. Как сообщили в уральском следственном управлении на транспорте СК, своими действиями он создал угрозу эксплуатации поездов. Хулиганство могло привести к тяжелым последствиям – причинить вред имуществу РЖД, а также машинистам и пассажирам.

Расследование уголовного дела закончено, материалы переданы в суд. За совершение преступления по данной статье предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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