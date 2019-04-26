В Новой Ляле осужден 19-летний хулиган, бросавший шпалы перед идущим поездом

В Новой Ляле мировой судья вынес обвинительный приговор 19-летнему жителю, который из любопытства делал заграждения на железной дороге.

В ноябре 2018 года молодой человек устроил «эксперимент» на участке перегона ст. Ляля – ст. Разъезд 136 километр. Он положил на пути старую деревянную шпалу перпендикулярно рельсам и смотрел, как идущий поезд экстренно затормозит перед препятствием.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ. По версии следствия, его действия могли привести к тяжелым последствиям – повредить имущество РЖД и создать угрозу для здоровья и жизни машиниста и пассажиров.

Мировой судья согласился с позицией гособвинителя и приговорил хулигана к ограничению свободы на 6 месяцев. Наказание накладывает на осужденного несколько ограничений: он не может уходить из дома в определенные часы, не должен посещать оговоренные в судебном решении места, не должен покидать пределов города и обязан отмечаться в полиции от одного до четырех раз в месяц.

Новая Ляля, служба информации РИА «Новый День»

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