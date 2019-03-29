В Оренбургской области Дениса Паслера уже хотят вызвать в суд (ДОКУМЕНТ)

Прошла всего неделя с момента назначения Дениса Паслера и.о. губернатора Оренбургской области, а жители региона уже готовы устроить ему допрос с пристрастием.

Местный правозащитник Вячеслав Дюндин намерен через суд выяснить, о чем договорились в феврале этого года на инвест-форуме в Сочи теперь уже бывший оренбургский губернатор Юрий Берг и Денис Паслер, на тот момент – председатель правления ПАО «Т Плюс», сообщает орский портал «Урал56.ру».

Свои претензии житель Орска изложил также на своей странице в фейсбуке. Он пишет, что еще до смены губернатора заинтересовался содержанием соглашения, заключенного в феврале 2019 года между регионом и «Т Плюс». Чтобы это выяснить, 16 марта он направил запрос на интернет-портал правительства Оренбургской области. 26 марта, то есть уже после назначения Паслера и.о. губернатора, общественник получил ответ, в котором говорилось: «…условия соглашения конфиденциальны, и не подлежат разглашению». Ответ Вячеслава Дюндина не устроил: «Данному отказу особую окраску придает сложившаяся ситуевина. Денис Паслер после своего назначения и. о. губернатора по сути стал представлять одновременно обе стороны соглашения – «два в одном». Не он ли «засекретил» документ?» – задается вопросом гражданин.

Подписчики орчанина в комментариях разделяют его возмущение. Они подозревают, что теперь «Т Плюс» станет в регионе монополистом, а тарифы на энергию вырастут.

Напомним, Денис Паслер был назначен и.о. губернатора 21 марта. В тот же день он покинул пост председателя правления «Т Плюс». Добавим, в пресс-службе предприятия тогда сообщили, что под руководством Паслера энергетическая компания добилась значительных успехов, в том числе в Оренбургской области. «В частности, именно под руководством Паслера в Орске, Сорочинске и Новосергиевке были введены крупнейшие в России солнечные электростанции, и регион стал национальным лидером альтернативной энергетики», – рассказали в «Т Плюс».

Оренбург, Екатеринбург, служба информации

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