Скотомогильники под Екатеринбургом осмотрели с квадрокоптера (ФОТО)

В преддверии весеннего паводка управление Россельхознадзора Свердловской области совместно с сотрудниками МЧС и ветеринарами провели комиссионное обследование скотомогильников, расположенных в окрестностях Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в надзорном ведомстве, цель обследования – контроль за зооветеринарной обстановкой на территориях, подвергающихся затоплению. Работа осуществлялась мобильной группой Управления Россельхознадзора с привлечением беспилотного летательного аппарата – квадрокоптера. По результатам обследования усилен контроль за состоянием скотомогильников, ранее подвергавшихся подтоплению.

Напомним, ранее министерство природных ресурсов и экологии региона заявило, что максимальный уровень воды в реках не превысит нормы. «В случае неблагоприятного развития событий – интенсивных осадков в марте и резкого повышения температуры ‒ в зоне негативного воздействия могут оказаться только два населенных пункта: Тавда и Гари. Однако подтопление жилых домов, объектов жизнеобеспечения, свалок бытовых и промышленных отходов маловероятно», – отметил глава ведомства Алексей Кузнецов.

Екатеринбург, служба информации

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