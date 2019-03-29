Гаишники второй год пытаются закрыть проезд к АЗС, построенной с нарушениями (ФОТО)

Под Верхней Пышмой уже около двух лет длится конфликт между владелицей автозаправочной станции «Балтым» Ириной Мустафиной, администрацией района, местным отделением Госавтоинспекции и дорожными службами.

Как сообщил «Новому Дню» начальник ГИБДД Верхней Пышмы и Среднеуральска Антон Вотинов, АЗС была сооружена с нарушениями. «На объекте не установлены переходные полосы, полосы разгона и торможения, также нет освещения. Поэтому мною было выдано предписание об изоляции этой АЗС», ‒ сказал собеседник агентства, уточнив, что аналогичное предписание из-за таких же нарушений вынесено предпринимателю и по другой АЗС, на Молодежной.

Отметим, что въезд на заправку перекрывали уже несколько раз, устанавливая специальные ограждения, т.к. пользоваться ей нельзя. Но всякий раз хозяйка бензоколонки демонтирует столбики, а после власти выпускают новые предписания, чтобы устранить нарушения, и устанавливают ограждения вновь.

Сегодня ограждения поставили снова, несмотря на протесты Мустафиной. «Не пущу, это моя заправка, я тут работаю. Пускай давит, я на вас в суд подам, что вы инвалида давите. Можете наручники на меня одеть», ‒ говорила женщина. Тем не менее ограждения были поставлены, въезд на заправку перекрыт.

Екатеринбург, Елена Сычева

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