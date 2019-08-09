Уралец пожаловался областному прокурору на заправки: нефтепродукты отравляют воду и почву рядом с жилыми домами (Документ)

Житель Верхней Пышмы просит областного прокурора Сергея Охлопкова защитить жизни и здоровье граждан, вынужденных соседствовать с автозаправками.

В редакцию РИА «Новый День» обратился свердловчанин Анатолий Патрикеев и сообщил, что направил официальное письмо в прокуратуру, где заявил, что он и его соседи страдают от расположившейся неподалеку заправки. Речь идет в письме об АЗС на улице Молодежной, владельцы которой имеют еще одну – в поселке Балтым. По мнению уральца, заправка наносит урон окружающей среде, его беспокоит попадание нефтепродуктов в почву и затем в воду. «Мы не можем найти общего языка с владельцами этих АЗС. Я живу на улице Молодежной и из окон вижу, как работает эта АЗС. Она была построена в 90-х годах прошлого века и вместо подземных резервуаров, предусмотренных проектом, работает с надземными ржавыми резервуарами. Видимо, нефтепродукты стекают и попадают в почву, потом в подземные воды. У меня уже третья скважина на участке. Первые две были по 30 метров глубиной и пить воду из них было невозможно – она пахла бензином. В пробах, что я сдавал на анализ, нормы содержания нефтепродуктов были превышены в 10 раз. Сейчас у меня скважина в 70 метров глубиной – и вода все равно пахнет. А нормы ПДК нефтепродуктов превышены в четыре раза. Я не знаю, что делать дальше, какую еще скважину копать и где?», – рассказал в беседе с РИА «Новый День» Анатолий Патрикеев.

По его словам, попытки найти общий язык с владельцами АЗС ни к чему не привели. «Хозяева заправки на Молодежной просто не хотят вкладывать деньги в реконструкцию, не хотят сделать свое хозяйство более экологичным, это их позиция, я считаю. У меня была возможность проверить эту версию – я поехал и взял пробы воды у второй их заправки «Балтым» – и там тоже превышения (см. документ – прим. НД)», – рассказал г-н Патрикеев.

Он также отметил, что хозяева АЗС в ответ на попытки обсудить варианты решения проблемы обвинили его в том, что дом и участок построены с нарушением. «Но это не так – все разрешительные документы в порядке», – уверяет житель Верхней Пышмы.

Поскольку мирным путем договориться не получилось, Патрикеев начал писать в прокуратуру. «Имеющиеся нарушения пожарных, технико-эксплуатационных, природоохранных и иных правил подвергают смертельной опасности жизнь и здоровье граждан, пользующихся услугами АЗС и проживающих в близлежащих населенных пунктах. Но до настоящего времени на свои обращения я получал лишь отписки и видел формальный подход при проверке моих обращений. Надеюсь, что главный надзирающий орган, прокуратура Свердловской области, которую возглавляет ответственный и объективный руководитель, примет меры и не допустит наступления необратимых последствий», – отметил собеседник агентства.

Отметим, что АЗС, ставшая поводом для жалобы г-на Патрикеева, ранее получала предписания о прекращении работы – к объекту на Молодежной, а также к еще одной заправке этого же владельца, предъявляла претензии ГИБДД и пыталась неоднократно ее закрыть.

Екатеринбург, Елена Васильева

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