Под Верхней Пышмой ГИБДД закрыла еще одну автозаправку

В Верхней Пышме сотрудники ГИБДД перекрыли въезды и выезды еще на одну АЗС, которая, по их версии, не соответствует требованиям безопасности. Речь идет об автозаправочной станции «Молодежная» в окрестностях Верхней Пышмы. Накануне была блокирована еще одна АЗС «Балтым», владеет обеими местная предпринимательница Ира Мустафина.

По предписанию ГИБДД перекрывают въезд на АЗС

Как уже писал «Новый День», конфликт между владелицей АЗС Ирой Мустафиной, администрацией района, местным отделением Госавтоинспекции и дорожными службами длится уже около двух лет. Начальник ГИБДД Верхней Пышмы и Среднеуральска Антон Вотинов говорит, что обе станции Мустафиной были сооружены с нарушениями – не установлены переходные полосы, полосы разгона и торможения, также нет освещения.

Супруг Иры Мустафиной Руслан Магамуров утверждает, что проблема в том, что им не дают исправить ситуацию. По его словам, они с женой неоднократно обращались в областное управление автодорог с просьбой предоставить им технические условия для примыкания к данному участку автодороги, но не могут их получить.

Сама Мустафина говорит, что ей не предъявляют предписания, когда в очередной раз дорожники приезжают перекрывать ее заправку. Происходило это уже неоднократно. Напомним, вчера ограждения поставили на АЗС «Балтым».

Верхняя Пышма, служба информации

Верхняя Пышма. Другие новости 30.03.19

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