Зюганов внезапно ополчился на «Ельцин-центр»

Глава КПРФ Геннадий Зюганов внезапно ополчился на екатеринбургский «Ельцин-центр». Он написал сообщение в своем твиттере, посвященное музею первого президента России. «Гадюшник «Ельцин-центра» должен быть уничтожен», – написал председатель ЦК КПРФ.

Он не уточнил, как именно стоит уничтожить музей, а также чем спровоцировано такое заявление. Фолловеры Зюганова восприняли его со скепсисом.

Отметим, что «Ельцин-центр» постоянно подвергается критике со стороны политиков и известных личностей. Например, ранее режиссер Никита Михалков в интервью Юрию Дудю объяснил, что не любит музей за ложь. «Во всем. В мультипликационном фильме, который показывается, абсолютно подтасованном, где вся история страны ‒– это мерзость, грязь, подлость, кошмар и гнусь. Где нет людей, которые делали страну, а страна был сделана, а она была. Нам ни одного слова не сказали про развал, про то, как продавали коленкоры и корабли за 270 тысяч долларов. Этого я не знал, этого никто не знал. И тут дело не в том, что я, так сказать, тогда как бы подмахивал, а потом он ушел. Я был в изгоях у Бориса Николаевича за то, что я поддержал Руцкого, и это продолжалось все время после того как я работал на его выборах», – сказал Михалков.

Ранее председатель духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии, кавалер Ордена дружбы народов Исмаил Бердиев заявлял, что нужна проверка контента, который демонстрируется в музее. «Если будет обнаружено, что в «Ельцин-центре» на самом деле ведется работа, которая разрушает нашу государственность, то надо взорвать этот центр к чертовой матери. А если нет ничего опасного, тогда пусть стоит и никому не мешает», – сказал Бердиев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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