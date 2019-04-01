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Понедельник, 1 апреля 2019, 10:25 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге потеплеет до +10

В Екатеринбурге на этой неделе потеплеет до +10 градусов, однако по ночам все еще возможны заморозки до -2.

Как сообщили в Гидрометцентре России, днем в понедельник воздух прогреется до +7 градусов, во вторник и среду до +5…+6 градусов. Первую половину недели будет пасмурно, возможны небольшие дожди.

С четверга начнется потепление – вновь до +7, выглянет солнце. Остаток недели будет ясным или с переменной облачностью. В пятницу до +9 градусов, в субботу – до +10, а в воскресенье – до +8 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.19

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