Екатеринбург примет от Омска эстафету Всероссийского театрального марафона

Завтра Екатеринбург примет эстафету Всероссийского театрального марафона. Передача символа от Омского театра произойдет в виде некого «театрального действа по мотивам Бажова». Затем публике покажут мюзикл «Екатерина Великая».

Театральный марафон стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Так Министерство культуры РФ решило продемонстрировать, что Годом театра будет охвачена вся Россия. Сейчас символическая эстафетная палочка едет из Сибири на Урал. Завтра в Екатеринбурге состоится торжественная церемония передачи символа: он представляет собой изящную статуэтку с изображением древнегреческого амфитеатра, на котором выгравированы гербы всех 85 субъектов Российской Федерации. Передача эстафетной палочки пройдет в виде театрализованного действа по мотивам сказов Бажова. В церемонии, которая состоится в музкомедии, будут участвовать и другие театры – «Урал опера балет», «Щелкунчик», театр кукол и ТЮЗ.

«В день, когда Свердловская область примет Всероссийский театральный марафон, Екатеринбург станет театральной столицей России. Помимо официальной церемонии, в музкоме состоится показ мюзикла «Екатерина Великая», который является самым масштабным проектом театра. В городе пройдут мастер-классы, творческие лаборатории, конференции, выставки с участием известных артистов, режиссеров, театральных экспертов», – рассказали в областном министерстве культуры.

В частности, 2 апреля в театральном институте состоится встреча Григория Заславского (ректор ГИТИСа) с преподавателями и студентами; Уральский хореографический колледж посетит Николай Цискаридзе; директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок проведет мастер-класс по театральному менеджменту.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.04.19

Подвешенные плиты, мусорные свалки и мертвые птицы: газовики показали, что творится в квартирах горожан-нарушителей (ФОТО). / В Екатеринбурге потеплеет до +10. / Жители Камышлова выстроились в очереди к колонкам, в магазинах вода закончилась. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»