Начальник угрозыска Качканара попался на вымогательстве

В Нижней Туре будут судить полицейского, который обещал закрыть уголовные дела за денежные вознаграждения. Обвинение в мошенничестве предъявлено уже бывшему начальнику отделения уголовного розыска ОП № 31 МО МВД России «Качканарский».

По версии следствия, 13 мая 2018 года подсудимый в своем служебном кабинете пообещал мужчине, в отношении которого проводилась процессуальная проверка по изнасилованию, отказать в возбуждении уголовного дела за 50 тысяч рублей. На следующий день мужчина передал обвиняемому требуемую сумму у КПП № 1 закрытого города Лесной. А 15 мая экс-полицейский запросил у своего знакомого 100 тысяч рублей за «содействие» в отказе возбуждения уголовного дела по краже и спустя день получил деньги.

Материалы расследования против бывшего начальника угрозыска переданы в Нижнетуриский городской суд. Санкция статьи ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По инициативе следствия у 27-летнего обвиняемого арестовано имущество – автомобиль стоимостью 360 тысяч рублей, с целью возмещения причиненного ущерба.

«В ходе следствия устанавливались обстоятельства, способствовавшие совершению данных преступлений. По итогам этой работы в адрес начальника территориального органа внутренних дел внесено представление с требованием принять меры по недопущению подобных фактов впредь», – добавили в следственном комитете региона.

В пресс-службе главка отметили, что начальник угрозыска был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам вскоре после задержания. Мероприятия проводились сотрудниками ФСБ при участии полиции.

Нижняя Тура, служба информации РИА «Новый День»

Нижняя Тура. Другие новости 01.04.19

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