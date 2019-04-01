«Из 13 птенцов выжили два»: орнитологи объяснили, почему летом вредно кормить птиц

Многие горожане из самых лучших побуждений постоянно кормят птиц, даже летом, а также подбирают слетков. Сегодня, в Международный день птиц, орнитологи объяснили, почему делать это опасно.

Руководитель детской орнитологической школы городского детского экологического центра Марина Галишева на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала, что все, что птицы едят летом, будет скормлено их птенцам, а далеко не всегда это полезно. Например, в прошлом году в гнезде большой синицы в Харитоновском парке вылупились 13 птенцов, из которых выжили только два. Ученые считают: это связано с тем, что синица кормила птенцов хлебом, которым ее угощали посетители парка. В идеале же птенцов синицы следует кормить насекомыми. К счастью, птица успела в это же лето сделать другую кладку, ближе к осени, когда гуляющих в парке стало меньше, и почти все птенцы выросли.

Еще одна причина, почему не стоит кормить городских птиц хлебом, – грызуны. Заметив, что в гнездах птиц появляется хлеб, мыши забираются туда и разоряют их.

Другой вопрос – стоит ли подбирать слетков. Чаще всего на глаза екатеринбуржцам попадаются молодые стрижи. Специалисты говорят, что в половине случаев для того, чтобы стриж полетел, нужно просто подбросить его в воздух: эти птицы не могут взлетать с горизонтальной поверхности. Если же стрижа подбросили, но он не полетел, то, к сожалению, он обречен. Вероятно, птица больна и долго не проживет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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