На Урале почти исчезли овсянки: их съели китайцы

В Свердловской области оказались на грани исчезновения овсянки-дубровники. Орнитологи обвиняют в этом наших восточных соседей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал сегодня на пресс-конференции доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Вадим Рябицев, «Еще недавно дубровник был совсем обычной птичкой, однако сегодня ее пора вносить в Красную книгу. Дело в том, что на зиму она улетает в Китай, а китайцы полюбили употреблять ее в пищу. Кроме того, у них появилась странная традиция – ставить чучело овсянки-дубровника в дом в качестве оберега», – сказал ученый. Чтобы защитить птиц, необходимо, чтобы Китай подписал соответствующее международное соглашение, но пока он на это не идет.

Среди тех видов, которые, наоборот, расплодились, ученые называют дроздов-рябинников. Кроме того, по словам Вадима Рябицева, «встал с колен» лебедь-шипун.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.19

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