Суд велел мэрии уральского города вернуть дорогую иномарку продавцу

Администрация Горноуральского городского округа должна вернуть продавцу недавно приобретенную иномарку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, МКУ «Административно-хозяйственная служба» мэрии купила у ООО «Нара» автомобиль Mitsubishi Outlander стоимостью 1,6 млн рублей для нужд администрации Горноуральского городского округа. Прокуратура выяснила, что описание технических характеристик в аукционной документации соответствует только одной марке автомобиля, а именно Mitsubishi Outlander, что является прямым нарушением требований ст. 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и свидетельствует об ограничении количества участников закупки.

По результатам проверки прокуратура направила в Арбитражный суд региона исковое заявление о признании торгов и заключенного по их результатам контракта недействительными и применении последствий недействительности сделки. Арбитражный суд Свердловской области требования прокурора удовлетворил. Теперь чиновники должны вернуть продавцу машину, а он им – деньги.

Горноуральский, служба информации

Горноуральский. Другие новости 01.04.19

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