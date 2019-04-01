РПЦ за бюджетный счет откроет теплую палатку для бомжей и запретит в ней ночевать

В Екатеринбурге по инициативе епархии, но за счет денег из бюджета, завтра откроется пункт обогрева для бездомных. После шести часов вечера бомжей из палатки будут выгонять. Такая помощь малоимущим обошлась региону в 350 тысяч рублей.

Пункт обогрева откроется завтра, 2 апреля, на КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района. Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, режим работы пункта – с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. В епархии также объяснили, что из себя представляет пункт и кто за него заплатил. Кроме того, «на средства, выделенные из бюджета министерства, в размере 350 тысяч рублей приобретены палатка и оборудование, а также будет оказываться помощь бездомным (выдаваться необходимая одежда и средства гигиены)».

Как пояснил корреспонденту РИА «Новый День» Константин Бунин, руководитель Службы помощи людям в трудной жизненной ситуации Православной службы милосердия, пункт обогрева хотели открыть зимой. Однако затянулось с получением денег. Ожидалось, что правительство выделит 900 тысяч рублей, потом сумма уменьшилась. На эти деньги купили палатку, тепловую пушку и пластиковые стулья. Средства гигиены и одежда – это собранное на пожертвованиях. Однако Бунин уточнил, что часть выделенных из бюджета денег ушла на шампуни.

Константин Бунин рассказал, что в этом году палатка, вероятно, будет открыта до мая. А уже в следующем сезоне она будет работать в холодное время года, с октября по май. Он также объяснил, почему вечером бомжей из палатки будут выгонять. «Есть два типа таких пунктов: ночного и дневного пребывания. Для ночного нужны особые условия, сторож. Мы пошли по второму пути и открыли дневной. Наша цель – вернуть людей к нормальной жизни, с ними будет общаться сотрудник, ночью, очевидно, этого сделать нельзя», – добавил Константин Бунин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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