Директору Невьянского водоканала грозит 7 лет тюрьмы за хищение 200 тысяч

В суд передано уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Невьянский водоканал». 62-летний управленец подозревается в присвоении 200 тысяч рублей из бюджета, предназначенных на ремонты в коммунальной сфере. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении 62-летнего директора МУП «Невьянский водоканал» направила в суд прокуратура города. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, директор водоканала с ноября 2015 года по декабрь 2016 года заключил договор подряда на 120 тысяч рублей с аффилированным ему юридическим лицом. Деньги были выделены на разработку проекта и установку коммерческого счетчика тепоэнергии в здании МУП «Невьянский водоканал». При этом директор знал, что счетчики стоят в здании с марта 2015 года. Но после подписания акта выполненных работ деньги все-таки ушли на расчетный счет аффилированного юридического лица – то есть самому директору МУПа.

Точно так же директор якобы «установил» счетчик на водозаборе «Романовский», похитив еще более 74 тысяч рублей.

«Общая сумма причиненного ущерба МУП «Невьянский водоканал» составила свыше 194 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу»,– сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Санкцией ч. 3 ст. 160 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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