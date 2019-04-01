Куйвашев ещё раз познакомил правительство с Олегом Чемезовым

Губернатор Евгений Куйвашев ещё раз рассказал членам областного правительства, чем будет заниматься его новый заместитель Олег Чемезов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с этого губернатор начал сегодняшнее заседание кабмина. Он сообщил, что Олег Чемезов будет курировать вопросы экономического и территориального развития, а также цифровизации экономики.

Напомним, бывший депутат Тюменской облдумы Олег Чемезов был назначен ровно неделю назад. Тогда КУйвашев заявил подчиненным: «Олег Леонидович будет курировать те вопросы, которые курировал ранее в правительстве Александр Геннадьевич Высокинский. Я уверен, что у него все получится. Сам он уроженец Свердловска, знает город и регион», – сказал губернатор.

Источники в резиденции предполагают, что назначение Чемезова могло быть обусловлено желанием Куйвашева ослабить аппаратный вес другого своего зама – Сергея Бидонько.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.19

Директору Невьянского водоканала грозит 7 лет тюрьмы за хищение 200 тысяч. / «Пропали жесткие диски и бутылка вина», – главред газеты «Коммерсантъ» рассказал о погроме в офисе (ФОТО, ВИДЕО). / Для тяжелобольных детей в Екатеринбурге откроют пункт приема ЕГЭ в онкоцентре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»