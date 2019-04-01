«А у вас вся обувь чистая!» – политики, чиновники и пиарщики шутят в честь 1 апреля

Свердловские СМИ перестали выпускать шуточные новости в честь 1 апреля из-за того, что на прошлой неделе вступил в силу закон о фейк-ньюс. Зато местные чиновники, депутаты, журналисты и пиарщиков разыгрывают своих подписчиков в соцсетях.

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер опубликовал поправки в областной закон «О порядке заготовки лесных ресурсов гражданами для собственных нужд». «Друзья, на днях мы примем самые важные изменения в областной закон. В результате изменений нам всем можно будет осуществлять сбор лесной подстилки для собственных нужд в лесах любого целевого назначения! Теперь нам доступен мох, лесная подстилка (не путать с термином используемым в просторечии), камыш и тростник. Все в сад, тьфу, в лес», – написал депутат и приложил фото документа.

Известный экоактивист, главред «Березовского рабочего» Сергей Стуков рассказал, что ему предложили министерский портфель. «Сегодня позвонил губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев и предложил мне пост министра природных ресурсов и экологии Свердловской области. Как гром среди ясного неба. Никаких переговоров не было. Напомню, что главным редактором «Березовского рабочего» я стал 1 апреля 2016 года. Так что тут не до шуток», – сообщил он.

Политолог, один из инициаторов движения #язасквер против строительства там храма святой Екатерины Дмитрий Москвин объявил, что возвращается в ЕР. «Возвращаюсь на работу в «Единую Россию». Во второй половине 2000-х и начале 2010-х это было незабываемое время, удивительный опыт, прекрасные люди. Скучал. Спасибо за оказанное доверие», – написал он.

Но лучше всех в этом году пошутил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время объезда районов города по поводу качества уборки. «Если вы заметили, то обувь у жителей города в этом году чистая. Мы доказали, что город может встретить весну без жижи, и сейчас, проехав по районам, мы это увидели», – приводит слова Высокинского портал Е1.

Не остались в стороне и пиарщики. Например, пресс-служба «Атомстройкомплекса» распространила по уральским СМИ релиз о том, что вскоре по Исети будет курсировать речное такси. «Идея сделать главную реку Екатеринбурга судоходной обсуждалась несколько раз, а после прошлогоднего сплава мы все-таки решили проработать возможности ее реализации», – сказал представитель компании Никита Харисов.

Пресс-служба УБРиРа сообщила, что запускает в мобильном приложении для своих клиентов услугу по доставке пиццы. «Решение запустить новый сервис неслучайно: у наших клиентов существует запрос на совершение большинства дел, не вставая с дивана. Названия пицц соответствуют названиям наших флагманских карточных продуктов», – пояснил директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.19

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