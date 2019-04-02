В Екатеринбурге девочка выпала с пятого этажа

В Екатеринбурге ночью из окна на пятом этаже выпала десятилетняя девочка. Она выжила, с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой была госпитализирована.

ЧП случилось в Юго-Западном районе Екатеринбурга, на улице Белореченской. Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, ребенок находится в больнице. Семья, где она воспитывалась, благополучная, на учете не состоит, однако сейчас проверкой семьи занимаются в отделе по делам несовершеннолетних. В УМВД также добавили, что у них нет информации об обстоятельствах произошедшего и о возможных причинах случившегося.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.04.19

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