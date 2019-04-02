Житель Екатеринбурга украл в Кольцово мехового кота и варежки (ФОТО)

Житель Екатеринбурга, похитивший изделия из меха норки в аэропорту Кольцово, вскоре предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского УВД на транспорте, преступление было совершено в канун Нового года – 26 декабря 2018 года. 31-летний екатеринбуржец прошел предполетный досмотр на рейс, следующий до Москвы, а потом украл из сувенирного магазина две пары норковых рукавиц и сувенирного кота. Похищенные изделия мужчина преподнес в качестве подарка своей девушке, с которой летел в столицу.

Как только сотрудники магазина обнаружили пропажу, они обратились за помощью к сотрудникам транспортной полиции. Мужчину транспортные полицейские задержали по горячим следам, а «подарки» изъяли. Сумма ущерба, причиненная магазину, составила 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.04.19

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