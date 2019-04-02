Оператор связи «Планета» выпустил Android-приложение для Цифрового ТВ

Пользователи устройств, работающих на базе ОС Android, теперь имеют возможность использовать преимущества Цифрового телевидения «Планеты», а владельцы smart-телевизоров на Android могут смотреть телевидение оператора без телеприставки. Приложение рассчитано на телевизоры или приставки и доступно в маркете Google Play.

Как отмечает директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды «Планета» и MiraLogic) Олег Талалаев, «Планета» идет навстречу пожеланиям клиентов, предпочитающих смотреть телевидение на устройствах, удобных им.

Продажи «умных» телевизоров довольно долгое время назад перешли в массовый сегмент, а доля устройств на базе Android уверенно растет. Владельцам таких телевизоров можно не думать о покупке телеприставки. Достаточно установить бесплатное приложение «Планеты» из маркета Google Play и получить привычное качество одного из лидеров цифрового телевещания России.

Приложение несет в себе полный набор функций сервиса ЦТВ оператора. Исключение составляет отсутствие поддержки воспроизведения телеканалов в формате 4К. Но, по словам инженеров «Планеты», 4К-каналы непременно появятся в следующих версиях ПО приложения. Сейчас «Цифровое Телевидение Планеты» предоставляет доступ к более чем 310 телеканалам и неотъемлемым удобным опциям ЦТВ «Планеты».

Пользователей порадует передовой интуитивный интерфейс с интерактивными сервисами телепрограммы и «Управления просмотром», позволяющими ставить эфир на паузу, перематывать программы и смотреть прошедшие передачи (глубина архива – 9 дней). Кроме того, в приложении можно составить список избранных телеканалов, быстро находить фильмы и передачи с сервисом «Поиск», включить «Родительский контроль» и узнавать о предстоящих телевизионных событиях в яркой витрине с анонсами.

«Быть с «Планетой» стало еще проще. Приложение «Цифровое Телевидение Планеты» дает нашим клиентам возможность использовать сервис без необходимости покупать телеприставку. Это значит, что не нужно тратить лишние деньги, не нужен лишний пульт, не нужны лишние провода. Просто скачайте приложение для своего Android-телевизора. Опытные пользователи могут установить приложение на собственные телеприставки или игровые консоли под управлением Android – мы более не настаиваем на приобретении только наших приставок», – подчеркнули в «Планете».

Стоит отметить, что сервисы ЦТВ «Планеты» доступны только в сети и для клиентов ООО «Комтехцентр» в соответствии с подключенным продуктом. Приложение уже доступно в маркете Google Play бесплатно. Приложение ориентировано на устройства с пультом дистанционного управления, то есть не предназначено для использования на мобильных устройствах и планшетах.

Екатеринбург, служба информации

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