В Екатеринбург приехал глава Минкульта Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский приехал в Екатеринбург с рабочим визитом. Он встретился с губернатором Евгением Куйвашевым, а вечером примет участие в торжественном открытии Всероссийского театрального марафона в театре музкомедии.

Как сообщили в ДИП Свердловской области, Мединский посетит несколько театров и встретится с деятелями культуры из регионов УрФО. На встрече с министром Куйвашев пообещал, что к 2024 году в Свердловской области построят, реконструируют и капитально отремонтируют 24 объекта культуры.

Отметим, сегодня на совете с главами муниципалитетов свердловский министр культуры Светлана Учайкина рассказала, что за прошлый год в регионе были построены только два дворца культуры. Мэры свердловских городов попросили у нее уделять больше внимания восстановлению и ремонтам сельских клубов, а также строительству кинотеатров в малых городах области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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