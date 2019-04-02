Верховный суд не принял иск об отмене закона об оскорблении власти

Верховный суд РФ не принял исковое заявление экс-депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова, который просил отменить закон об оскорблении власти. Об этом «Новому Дню» сообщила юрист Юлия Федотова. По ее словам, самого документа с отказом сторона истца пока не получила, поэтому причину, почему исковое было отклонено ВС РФ, назвать сложно.

Ранее она поясняла агентству, что такое развитие событий вероятно. «Если примут – то ждем заседания, если нет, то будем обжаловать это решение», – говорила собеседница агентства.

Екатеринбург, Москва, Елена Сычева

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