Пересмотр приговора Соколовскому отложили в третий раз

Слушание по пересмотру дела Руслана Соколовского, который получил срок за игру в Pokemon Go в Храме-на-Крови, перенесли уже в третий раз. Новое заседание должно состояться на пару недель раньше, чем у блогера закончится срок наказания.

На этот раз Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга перенес слушание из-за того, что не была предоставлена справка об отсутствии административных наказаний у Соколовского за то время, которое он отбывает срок. Новое заседание назначили на 23 апреля. А 11 мая у блогера заканчивается условный срок. Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» адвокат Соколовского Алексей Бушмаков, уверенности в том, что суд не перенесет дело снова, – нет.

Руслан отбывает срок условно, однако из-за «экстремистской» статьи у него есть определенные проблемы, его имя в списке Росфинмониторинга, он не может пользоваться банковскими картами. Бушмаков отметил, если дело еще раз перенесут, то фактически у Соколовского будет погашена судимость – а если дело рассмотрят, то судимость с высокой долей вероятности будет снята. «Это разные понятия, снятая и погашенная судимость. В любом случае, даже если слушание перенесут на дату позднее, чем закончится условный срок, будем добиваться решения – в ходатайстве должны или отказать, или рассмотреть», – отметил адвокат.

Напомним, Руслана Соколовского осудили в 2017 году, его приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы по двум статьям – 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих» и 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Молодой человек выкладывал в интернете собственные видеоролики, в которых размышлял на религиозные темы. В одном из роликов Соколовский ловил покемонов в Храме-на-Крови. Однако статью 282 декриминализировали, после чего адвокат Соколовского подал ходатайство о пересмотре решения суда. Рассмотреть ходатайство должны в Санкт-Петербурге, так как блогер уехал из Екатеринбурга и живет сейчас в Северной столице. Приговор должны были пересмотреть в начале марта – но в суд не пришел представитель ФСИН. Перенесли на 13 марта – но в суд не принесли материалы дела.

Екатеринбург, служба информации

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