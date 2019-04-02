На парковке аэропорта Кольцово произошла перестрелка

В аэропорту Кольцово на автостоянке сегодня произошла перестрелка с несколькими участниками.
Как сообщили РИА «Новый День» источники в полиции, участники конфликта использовали не огнестрельное, а травматическое оружие. В медпункт с травмой руки обратился один человек.
«В машине на парковке сидело трое мужчин. Неожиданно подлетела вазовская «десятка», из которой выскочили два или три человека в масках и открыли огонь из пистолетов, вроде бы похожих на пистолет Макарова. Сидевшие в автомобиле открыли ответную стрельбу», – сообщил очевидец произошедшего «Правде УрФО».
В пресс-службе аэропорта обещали прокомментировать инцидент в ближайшее время.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 02.04.19
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